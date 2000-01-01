أوصى تقرير خبراء لجنة العقوبات الخاصة باليمن، بإدراج قيادي حوثي بارز ضمن قائمة العقوبات الأممية، بسبب دوره الذي يهدد السلم والأمن.

ونقلت مواقع إخبارية محلية، الخميس، عن تقرير خبراء الأمم المتحدة، المقرر عرضه على مجلس الأمن الدولي مطلع فبراير القادم، توصيته بضم رئيس ما يسمى اللجنة الثورية التابعة للحوثيين، محمد علي الحوثي، ضمن قائمة العقوبات، بسبب دوره الذي يهدد السلم والأمن.

ولم يستبعد التقرير، الذي يتضمن رصدا شاملا للوضع في اليمن خلال العام الماضي 2017، أن هناك خبراء صواريخ أجانب يزودون الحوثيين بالمشورة التقنية.

وقال "من شبه المؤكد عدم امتلاك الحوثيين القدرة الهندسية أو التصميمية لصنع صواريخ باليستية جديدة قصيرة المدى".

وأشار إلى أن الحوثيين يمنعون المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من زيارة صنعاء بعد الهجوم عليه في صنعاء يوم 25 مايو الماضي، ويرفضون التعاطي مع أي من مقترحاته.