اعتدت مجموعة من اليمين المتطرف في هولندا، على مسجد "أمير سلطان" في العاصمة أمستردام، عبر تعليق لافتة كتب عليها عبارات عنصرية ومجسم لإنسان مقطوع الرأس، على باب المسجد.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن حركة "إد فيرزيت" (اليمينية المتطرفة)، تبنت الاعتداء العنصري، على المسجد التابع لوقف الديانة التركي، عبر منشور لها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الحركة صورة المجسم واللافتة التي عليها كتابات عنصرية مثل: "ينبغي إيقاف الإسلام، لا نريد جامع كبير شمالي أمستردام مرتبط بأردوغان (الرئيس التركي)"، مرفقة بعبارة: "قطع الرأس".

وقد أدان المشرف على المسجد، قمبر شنار، الاعتداء بشدة.

وأشار شنار، إلى أن الفاعلين يحاولون تخويف المسلمين.