أعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، الجمعة، بدء عملية عسكرية في عفرين شمالي سوريا، مشددا على أن "الأمر تطلب تنفيذ العملية دون تأخير".

وأوضح الوزير في مقابلة تلفزيونية، أن عملية عفرين "بدأت فعليا" بقصف عبر الحدود، لكن لم تتحرك أي قوات إلى المنطقة.

وأضاف جانيكلي أن "تركيا ليس لديها خيار سوى القضاء على كل العناصر الإرهابية شمالي سوريا"، مشيرا إلى أن أنقرة ستواصل المحادثات مع موسكو بشأن عملية عفرين.

وقال إن تركيا تطور أنظمة أسلحة لمواجهة الصواريخ المضادة للدبابات، التي تستخدمها وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وفي السياق ذاته، قالت وحدات حماية الشعب الكردية إن القوات التركية أطلقت نحو 70 قذيفة على قرى كردية في عفرين، في قصف من الأراضي التركية بدأ عند منتصف ليل الخميس تقريبا واستمر حتى صباح الجمعة.