أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، عن عثوره على 9 جثث تعود لنازحين سوريين قضوا نتيجة العاصفة الثلجية، على الحدود اللبنانية السورية شرقي البلاد.

وقال الجيش اللبناني في بيان له: إنه تلقى "معلومات عن وجود نازحين سوريين عالقين بالثلوج في جرود منطقة الصويري – المصنع، (نقطة حدودية مع سوريا شرقا)".

وأوضح البيان أنهم علقوا "خلال محاولتهم الدخول خلسة إلى الأراضي اللبنانية"، وفق قول البيان.

وأضاف " أن دورية من الجيش توجهت للمنطقة المذكورة، وعثرت على 9 جثث نازحين قضوا نتيجة العاصفة الثلجية".

وأشار البيان إلى أن الدورية "أنقذت 6 أشخاص آخرين، توفي أحدهم لاحقاً في أحد المستشفيات متأثراً بالصقيع".

ولفت أن الجيش أوقف "شخصين متورطين في محاولة تهريب هؤلاء الأشخاص".

وبحسب البيان فإنه قد "جرى نقل الجثث إلى مستشفيات المنطقة"، مشيرا إلى استمرار قوى الجيش في البحث عن نازحين آخرين عالقين بالثلوج، لإخلائهم وتقديم العلاج لهم.

وحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فقد بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألف لاجئ، حتى نهاية نوفمبر 2017، إضافة إلى آخرين غير مسجلين لديها.

ويواجه اللاجئون السوريون في لبنان أوضاعًا معيشية وظروفًا قاسية، حيث أظهرت دراسة أجرتها الأمم المتحدة للعام 2017 أن أكثر من نصف اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، وأصبحوا أكثر ضعفاً من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن 58 في المئة من الأسر تعيش في فقر مدقع أي بأقل من 2,87 دولار أميركي للشخص الواحد في اليوم.

وأفادت الدراسة أن نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر بلغت 76 في المئة، أي بأقلَ من 3,84 دولار أميركيا للشخص في اليوم.

وقالت ممثلة المفوضية في لبنان، ميراي جيرار، إن اللاجئين السوريين في لبنان بالكاد يتمكنون من الصمود والبقاء على قيد الحياة.