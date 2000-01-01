أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان عن مقتل أحد جنودها في اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة: إن الجيش الأرميني قام بخرق وقف إطلاق النار، ما أدى إلى مقتل العسكري "إبراهيم مانافوف".

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذرية أن الوحدات المسلحة الأرمينية خرقت وقف إطلاق النار 116 مرة خلال اليوم الجمعة (19 يناير) على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية والرشاشات كبيرة العيار.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20% من أراضي أذربيجان، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي". الأمر الذي تسبب في تهجير نحو مليون أذري من أراضيهم ومدنهم، فضلا عن مقتل نحو 30 ألف شخص جراء النزاع بين الجانبين.

ورغم استمرار التفاوض بين البلدين، منذ وقف إطلاق النار عام 1994، تندلع مناوشات مسلحة على الحدود من آن لآخر.