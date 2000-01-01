أعلنت عائلة فلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد أبنائها بعد إدانته بتهمة "التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي".

وقالت عائلة برهوم، في بيان لها نشرته مواقع فلسطينية عديدة اليوم: إنها "تابعت مجريات التحقيق مع المدعو أحمد سعيد برهوم منذ لحظة ضبطه من قبل أمن المقاومة الفلسطينية".

وأشارت إلى أنها اطلعت على نتائج التحقيق معه واستمعت لاعترافاته وعاينت أدوات الجريمة التي استخدمها المذكور (برهوم) في التخابر مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وشددت عائلة برهوم على أنها تأكدت بما لا يدع مجالا للشك بتورطه بجريمة اغتيال القادة العظام الشهداء محمد أبو شمالة، ورائد العطار، ومحمد برهوم.

وأعلنت "البراءة من المذكور والجرائم الآثمة التي تورط فيها من خلال وقوعه ببراثن العمالة وتنفيذ جرائم الاحتلال التي قالت إنها "لا تعبر بأي شكل عن تاريخ العائلة الحافل بالبطولات بمقارعة الاحتلال".

وتابعت العائلة تقول: "نبارك القصاص من المذكور (...) ثأرا للشهداء الأبطال وإكراما لحقوق عوائلهم".

وقالت في بيانها: "إننا نشد على يد المقاومة في مواجهتها للاحتلال ودورها في ملاحقة العملاء وتطهير الوطن منهم".

ونصحت عائلة برهوم جميع العائلات التي تقع في مثل هذه المؤامرات للمبادرة بالتعاون مع قوى أمن المقاومة للكشف عنها.

وتعود الواقعة إلى منتصف أغسطس من العام 2014 عندما اغتال الاحتلال الصهيوني ثلاثة من أبرز قادة المقاومة بقصف منزل في حي "تل السلطان" غرب رفح جنوب قطاع غزة؛ ما أدى إلى وقوع مجزرة راح ضحيتها وقتئذٍ أكثر من 7 فلسطينيين.