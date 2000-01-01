أحرز الجيش الوطني اليمني تقدمًا جديدًا في جبهة نهم، شمال شرق العاصمة صنعاء، فيما كشفت مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثي سحبت عدداً من الأجهزة الخاصة بالاستخبارات العسكرية، بداية الأسبوع الحالي، ونقلتها إلى محافظة صعدة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من استعادة السيطرة على جبل الضبيب ومرتفعات غرب جبل القرن في مديرية نهم بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي.

وأوضحت المصادر أن المواجهات التي اندلعت فجرا استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتواصلت حتى منتصف النهار.

وفي تعز جنوب غرب اليمن قتل 13 عنصرا من ميليشيات الحوثي خلال الساعات الماضية بينهم قيادي في هجمات متفرقة للجيش الوطني على مواقع الميليشيات.

وكشفت مصادر أمنية محلية عن مقتل القيادي الميداني الحوثي أحمد عبد الرحمن الموهبي، نائب قائد جبهة العنين وثلاثة من مرافقيه بقصف مدفعي من قوات الجيش الوطني في مديرية جبل حبشي غربي تعز.

من جانب آخر، أفادت مصادر يمنية بأن حوثيين متخصصين جرى استقدامهم إلى مبنى الاستخبارات العسكرية بالعاصمة صنعاء، وسحبت عدداً من الأجهزة الخاصة والحديثة ونقلتها إلى معقل الجماعة في صعدة.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين سبقوا هذه العملية بقرارات إقالة بحق عدد من الضباط الموالين للرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، وتم تعيين بديل لهم ضباط حديثي التجنيد من أنصار الجماعة.

كذلك أشارت المصادر إلى أن الحرس الثوري الإيراني يشرف على تأهيل تلك الأجهزة.

ولقي القياديان في ميليشيات الحوثي، العميد صالح الرباعي، والعقيد صلاح الدين سيلان، مصرعهما، في وقت سابق، مع عدد من مرافقيهم في مواجهات مع الجيش الوطني في كتاف المليل بصعدة.