أعلن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، مساء أمس الجمعة، عن قيامه بالتوقيع على إقرار قانون يجدد برنامج مراقبة وكالة الأمن القومي الأمريكية للإنترنت والمكالمات الهاتفية للأجانب دون إذن قضائي.

وغرد ترامب عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “وقعت للتو مشروع القانون 702 لإعادة إجازة جمع معلومات الاستخبارات الخارجية.. سأفعل دائما الشيء الصحيح لبلدنا وأضع سلامة الشعب الأمريكي أولا”,على حد قوله.

ويمدد مشروع القانون الفقرة 702 من قانون الرقابة على نشاط الاستخبارات الأجنبية والجهات المرتبطة بها داخل الولايات المتحدة لست سنوات، بعد أن انتهى مفعولها في 1 يناير الحالي.

وكان هذا القانون موضع انتقادات واسعة في العالم وداخل الولايات المتحدة، بعد اكتشاف جمع معلومات عن المواطنين الأمريكيين خلافا للقانون.