قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن موظفا في وكالة فيدرالية عينه ترامب، تقدم باستقالته، بعد الكشف عن تصريحات أهان فيها المسلمين، والسود، والمهاجرين.

واستقال كارل هيجبي، الذي لم يستمر في منصبه مديرا للعلاقات الخارجية بمؤسسة الخدمة الوطنية والمجتمعية "أميريكور"، أكثر من 6 أشهر، بعد أن كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن تصريحاته.

ووفقا للتسجيلات التي نشرتها الشبكة الأمريكية، أصدر هيجبي سلسلة طويلة من التعليقات العنصرية ضد المسلمين قبل تعيينه.

وصرح هيجبي، على محطة راديو على الإنترنت باسم "ساوند أوف فريدوم"، في 2013: "أنا لا أحب المسلمين، الكثير من الناس يهاجمونني بسبب ذلك، ويقولون :كارل أنت عنصري، أنا لست كذلك، أنا مثل السيد المسيح", على حد وصفه.

وقال في تصريحات مشابهة عبر إذاعة "واريور تووك" في 2014: "الناس يقولون إنني أشعر بالإسلاموفوبيا، لا أنا لست كذلك، أنا لست خائفا منهم، أنا لا أحبهم، هذا فرق كبير".

وأضاف: "يقولون لي أنت عنصري، حسنًا إذا كان الأمر كذلك، فأنا فعلا عنصري".

تعليقات هيجبي العنصرية طالت المواطنين الأمريكيين من أصل إفريقي أيضا، إذ وصفهم بـ"عديمي الأخلاق".