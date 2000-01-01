أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن عملية بلاده العسكرية ضد تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" في منطقة "عفرين" السورية، قد بدأت فعلياً على الأرض.

جاء ذلك في كملة ألقاها الرئيس أردوغان، خلال مؤتمر لحزبه "العدالة والتنمية" في ولاية كوتاهية، وسط البلاد.

وأكّد الرئيس التركي أن العملية ستشمل مدينة "منبج" السورية أيضًا، في وقت لاحق.

وقال أردوغان إن الذين يخططون للعبة في سوريا من خلال تغيير اسم التنظيم يعتقدون بأنهم يتمتعون بالدهاء. (أقول لهم) الإسم الحقيقي لذلك التنظيم هو "بي كا كا" و "ب ي د" و"ي ب ك".

وأضاف أنه "طالما لم يتم حتى الآن الوفاء بالوعود التي قطعت لنا بشأن منبج، فلا أحد يستطيع إبلاغنا بما ينبغي علينا فعله بهذا الخصوص".