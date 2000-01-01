كشف تقرير صحافي بريطاني أن سلطات الاحتلال الصينية تُجرِّب في تركستان الشرقية نظاماً جديداً للتعرُّف على الوجه يتتبَّع الأشخاص المُستَهدَفين عندما يتجاوزون ما يسمى بـ"المناطق الآمنة" المُحدَّدة.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة إندبندنت إن الصين تختبر برنامج التجسس والمراقبة المشار إليه في تركستان الشرقية، منذ العام الماضي 2017.

وذكرت شبكة بلومبرغ الأميركية أنَّ الشرطة تتلقى تنبيهاتٍ عندما يقوم الأفراد الخاضعون للمتابعة بالابتعاد لأكثر من 300 متر من منازلهم أو أماكن عملهم.

ويرى حقوقيون ومتابعون لقضية تركستان الشرقية أن "مشروع الإنذار"، الذي تقوده "مجموعة تكنولوجيا الإلكترونيات الصينية"، وهي مُتَعَهِّد الدفاع في الصين، يُحوِّل المنطقة إلى دولةٍ بوليسية ذات تكنولوجيا مُتقدِّمة.

ويقول خبير الأمن جيم هاربر، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد المشاريع التنافسية المعروف عنه ميله نحو الليبرالية: "من الواضح أنَّ نظاماً مثل هذا مُصمَّمٌ بغرض التحكُّم في الناس. وكانت عبارة "الأوراق من فضلك" رمزاً للعيش تحت الاستبداد في الماضي. والآن، لا يحتاج المسؤولون الحكوميون إلى أنَّ يسألوا أحداً عن شيء".

وأصبحت تركستان الشرقية، التي تحتلها الصين وتطلق عليها اسم (إقليم شينجيانغ)، ويقضنها أكثر من 10 ملايين مسلم إيغوري، واحدة من أكثر المناطق الخاضعة للمراقبة في العالم.

وتُشكِّل حملة التعرُّف على الوجه جزءاً من حملةٍ أكبر لزيادة المراقبة المحلية في جميع أنحاء البلاد.

ويأتي هذا بعد أيامٍ من منع الأطفال في إقليم قانسو المجاور من حضور الفعاليات الدينية وارتياد المساجد خلال العطلات الشتوية، مع تصعيد السلطات للسيطرة على التعليم الديني.

ووفقاً لما ذكره مكتب التعليم في مقاطعة لينشيا بإقليم قانسو، في إشعارٍ نشره على الإنترنت؛ فإنه يُحظَر على تلاميذ المدارس في المقاطعة التي يعيش فيها العديد من المنتمين للأقلية العرقية المسلمة من قومية هوي، دخول المباني الدينية خلال فترة الإجازات.

وذكر الإشعار أنَّ التلاميذ لا يمكنهم القراءة من الكتب المقدسة في الفصول أو المباني الدينية، وأمر التلاميذ والمعلمين أيضاً بالعمل على توطيد الأيديولوجية السياسية والدعاية.