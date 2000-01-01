لقي20 مرتزقًا على الأقل من ميليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم، في قصف جوي لطائرات تحالف دعم الشرعية، ومواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة الساحل الغربي اليمني، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومن بين القتلى نجل رئيس ما يسمى اللجان الثورية التابعة لميليشيات الحوثي بالحديدة، ويدعى نبيل عبد الرحمن الجماعي.

وتركزت المواجهات في أطراف مديريتي حيس والتحيتا. كما استهدفت طائرات التحالف مركبة عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي محملة بالأسلحة والذخائر جنوبي حيس بمحافظة الحديدة.

وأدى القصف إلى تدمير الآلية ومقتل جميع المسلحين فيها.

وأعلن الجيش اليمني، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، عن مقتل 100 من المليشيات الحوثية، خلال المواجهات التي شهدتها جبهة "كتاف" البقع في محافظة "صعدة" خلال الأسبوع الماضي.

ونقل موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت"، عن مصدر عسكري أن العشرات من القتلى والجرحى سقطو في صفوف الحوثيين خلال المعارك العنيفة التي شهدتها الجبهة.

وأشار المصدر إلى أن من بين القتلى، أربعة قيادات ميدانية، عثر الجيش الوطني على جثث ثلاثة منهم، وهم: محمد حسن عوفان، وصالح محمد سعد الرباعي، وصلاح الدين محمد ناصر سيلان.

وأوضح المصدر، أن قوات الجيش تمكنت من تدمير أكثر من 10 آليات عسكرية، وخمسة أطقم مسلحة، وشاحنة سلاح متوسطة (دينا) واستعادة مخزن سلاح.