تستعد الشرطة البلجيكية لمداهمة إحدى حدائق العاصمة بروكسل بهدف ضبط لاجئين يتخذون منها مأوى.

وقال مسؤول في الشرطة : إن عناصر من الشرطة مرتدين أزياء مدنية، سيقومون بضبط اللاجئين الذين يبيتون في حديقة "ماكسيميليان"، دون توضيح توقيت بدء تلك المداهمات تحديدا.

ولفت إلى أن عناصر الشرطة ستتحرك في مجموعات صغيرة خوفا من مواجهة انتقادات شعبية.

وأضاف, أن وزيري الداخلية جان جانبون، واللجوء والهجرة ثيو فرانكين، فضّلا العمليات الصغيرة خوفا من الانتقادات الشعبية.

وكانت الشرطة البلجيكية داهمت الحديقة في وقت سابق من أغسطس الماضي، وضبطت خلالها 160 لاجئا خلال أسبوع واحد.

وقالت منظمة "هوماين" الخيرية في بلجيكا، في بيان إن اللاجئين يشعرون بالقلق حيال عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة والتي زادت في الآونة الأخيرة.

وأضافت أن الشرطة لا تكتفي فقط بضبط اللاجئين في الحديقة أو في محطة القطار، وإنما تضبط اللاجئين الآخرين الذين يأتون لمنظمات خيرية في المنطقة للحصول على طعام الإفطار، مشددة على أن هذا الإجراء "غير إنساني".