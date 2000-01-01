نظّم شيوخ ووجهاء عشائر سنية في منطقة "سبع قصور" وسط العاصمة بغداد تظاهرة أمام حاجز أمني، مطالبين بإزالته بسبب إساءة عناصر نقطة التفتيش للسكان فضلاً عن "تسببه باختناقات مرورية".

وأمهل المحتجون السلطات الأمنية أسبوعا واحدا لإزالة الحاجز، أسوة ببقية مناطق العاصمة، وإلا فإنهم سينظمون اعتصاما مفتوحا.

وقال مناف عبد الكريم، أحد المتظاهرين، إن "عشرات من وجهاء وشيوخ منطقة سبع قصور وسط بغداد نظموا تظاهرة أمام الحاجز الأمني بمدخل المنطقة، وطالبوا القائمين على الحاجز الأمني بإزالته أسوة ببقية المناطق".

وأضاف عبد الكريم أن "عناصر الحاجز يتسببون بشكل يومي باختناقات مرورية كبيرة عند الدخول والخروج من المنطقة بدون أي سبب"، مشيراً إلى أن "بعض أفراد الحاجز يعاملون المدنيين بشكل سيء"، دون مزيد من التوضيح.

وأشار إلى أن "المتظاهرين من العشائر أمهلوا قيادة عمليات بغداد (تابعة للجيش) أسبوعا واحدا لإزالة الحاجز الأمني، وبخلافه فإنهم سينظمون اعتصاماً مفتوحاً في المنطقة وسيتم تعطيل الدخول والخروج منها وإليها".