قال رئيس الوزراء التركي علي يلدريم إن عملية "غصن الزيتون" العسكرية في مدينة عفرين السورية ستتم على أربع مراحل وسيتم إنشاء منطقة عازلة بعمق 30 كم.

وقد أعلن يلدريم عن بدء دخول القوات التركية إلى مدينة عفرين بعد نحو يومين من القصف الجوي والبري العنيف الذي استهدف "مواقع عسكرية" للمسلحين الأكراد.

وأوضح يلدريم أن منطقة عفرين تضم ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف مقاتل من المسلحين الأكراد.

وكان القادة الأتراك قد أصابهم غضب من جراء إعلان الجيش الأمريكي عزمه تشكيل قوة حدودية قوامها 30 ألف فرد من المقاتلين الأكراد بزعم "تأمين شمال سوريا".

وبعد عدة أيام، أعلن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، أن الولايات المتحدة سوف تحافظ على وجود عسكري مع الأكراد في المستقبل المنظور.