يرقد الطفل ياسر أبو عرام، 3 سنوات، في قسم العناية المكثفة في مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية بعد إصابته في رأسه برصاصة أطلقها الجيش الصهيوني أثناء تدريبات.

وكان الطفل أبو عرام نائما في خيمته في تجمع "سمرا" البدوي في الأغوار الشمالية عندما أصابته الرصاصة في الثامن من الشهر الجاري.

وقالت صحيفة "هآرتس" في تقرير نشرته اليوم: إن الرصاصة اخترقت الجزء الأعلى من رأسه واستقرت فيه.

وأضافت" الطفل استيقظ وبكى ونزف دما ولكن كان بإمكانه التصرف بشكل طبيعي".

ونقلت عن جده ياسر قوله "في تلك الليلة أجرى الجيش الإسرائيلي تدريبات في المنطقة".

وأضاف" قرابة الساعة الواحدة صباحا سمعت أصوات طلقات نارية وقد أصابت إحداها الخيمة ، عدت إلى المنزل وسمعت أم الطفل تصرخ وهي تقول: انظر هناك دم على رأس الطفل".

وزاد الجد"لم نعتقد أنه اصيب بالرصاص لأنه استيقظ ولم يفقد الوعي أو يسقط على الأرض لقد كان يتحرك بشكل طبيعي".

ولكنه لفت إلى أنه في اليوم التالي بدأ الطفل بالتقيؤ وبعد تكرار هذا الأمر عدة مرات تم نقله إلى عيادة في طوباس في الأغوار الشمالية في الضفة الغربية.

وقال الجد "اعتقدت أن هذا الأمر نتج عن شيء أكله ، كان هناك ثقب صغير جدا في رأسه واعتقدنا أنه نتج عن إبرة وعندما قالوا في العيادة إنها إبرة أو حجر أعدته إلى المنزل".

وتابع" ولكن ياسر واصل النزيف لعدة أيام وبعد يومين رأيت أن جروحه لم تتوقف وبعد يومين إضافيين نقلته إلى طوباس وقلت إنها ربما تكون رصاصة وأن عليهم التقاط صورة أشعة لرأسه وقد تم إرساله إلى الأشعة حيث تم اكتشاف الرصاصة في رأسه".

وأشار الجد إلى أنه نقل حفيده إلى مستشفى رفيديا حيث أبلغه الأطباء وجوب إخراج الرصاصة.

وقال" بعد الشروع في العملية الجراحية قال الأطباء إنه لا تتوفر لديهم المعدات التكنولوجية المطلوبة لإخراج الرصاصة دون التسبب بضرر إضافي وأبلغونا بأن ليس بمقدورهم القيام بأي شيء فالعملية خطيرة جدا".

وأشار إلى أن الجيش الصهيوني أقر بالفعل بأن تدريبات جرت في المنطقة وأنه جار التحقيق في الحادث.