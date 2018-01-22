عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، المؤتمر السنوي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز تحت شعار "معاً لمحاربة الإرهاب الإيراني"، بحضور ومشاركة عربية ودولية واسعة.

وافتتح المؤتمر بكلمة لرئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز "حبيب جبر"، أكد فيها تمسك الأحوازيين بتحرير وطنهم من الاحتلال الإيراني، مشيراً إلى انتهاكات واعتداءات الاحتلال الإيراني على الأحواز وخطر النظام الإيراني المباشر على دول المنطقة كلها.

وركز "جبر" في كلمته على ممارسات السلطات الإيرانية التي تهدف إلى الاستيلاء على ثروات الأحواز وإفقاره وطمس هويته العربية، داعياً إلى دعم صمود الأحوازيين ومقاومة مخططات النظام الإيراني التوسعية.

وألقى عدد من السياسيين والبرلمانيين والناشطين الحقوقيين والإعلاميين العرب والأجانب، كلمات مقتضبة أكدت في مجملها ضرورة مواجهة الخطر الذي تمثله سياسات النظام الإيراني على الأحوازيين وعلى الدول العربية وعلى العالم بأسره.

من جهته، دعا المستشار الكويتي "ناصر المصري" الدول العربية إلى قطع كل العلاقات مع النظام الإيراني وسحب السفراء العرب من طهران وطرد سفراء نظام الملالي من الدول العربية.

وقال اللواء السوري المعارض "محمد الحاج علي": إن قضية الأحواز لا تزال منسيّة بمقاييس الأخوة العربية، داعياً جميع الدول العربية إلى دعم صمود الشعب الأحوازي, ومشيراً إلى الضرر البالغ الذي لحق بالشعب السوري نتيجة سياسات نظام الملالي الداعمة لنظام الأسد.