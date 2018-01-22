أعلن الجيش السوري الحر السيطرة على جبل برصايا الاستراتيجي وعدة نقاط متقدمة في منطقة عفرين، بعد ساعات من انطلاق المعركة من محور اعزاز ضمن عملية "غصن الزيتون" التي أطلقتها تركيا لطرد الميليشيات الكردية من المنطقة.

وأوضح الجيش الحر في بيان أنه تمكن من أسر 10 عناصر من المليشيات الكردية خلال عملية التوغل في جبل برصايا، بعد ساعات من السيطرة على تلة الشيخ هروز.

وتكمن أهمية الجبل بأن التنظيم كان يعتمد عليه في قصفه لبلدة اعزاز التي تسيطر عليها المعارضة السورية.

وتتواصل حاليا عمليات التمشيط في المنطقة لإزالة الألغام، وردم الأنفاق، التي تم اكتشاف بعضها والتعامل معها، فضلا عن ملاحقة فلول الإرهابيين.

وبدأ الجيش التركي أمس الأول السبت عملية "غصن الزيتون" لطرد الإرهابيين من الجيب الواقع في شمال غرب سوريا.

وشدد الجيش على أن ضرباته تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د" و"داعش" الإرهابيين، مع اتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان سلامة المدنيين.

يذكر أن الجيش السوري الحر يواصل تقدّمه في منطقة عفرين في اليوم الثاني من بدء الهجوم البري لعملية "غصن الزيتون" التي أطلقتها تركيا لطرد الميليشيات الكردية من المنطقة، حيث سيطر الجيش السوري الحر على قرى "شيخ وباسي ومرصو وحفتار" في ناحية بلبل شمال عفرين، بينما أسفر اليوم الأول عن تشكيل خطوط دفاع عبر السيطرة على 11 نقطة في مدينة عفرين والسيطرة على قرى (شنكال وكورني وبالي وإدامانلي)، إضافة إلى مزراع (كيتا وكوردو وبينو) علاوة على تحرير أربع تلال استراتيجية منها تلتا (سوريا وتلة 240).