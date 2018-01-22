أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إن بلاده ستنقل سفارتها إلى القدس قبل نهاية العام القادم.

وفي خطاب في الكنيست "الإسرائيلي" اليوم الاثنين قال بنس : "في الأسابيع القادمة ستدفع ادارتنا خططها لفتح سفارة للولايات المتحدة الأمريكية في القدس وسيتم افتتاح السفارة قبل نهاية العام القادم".

واضاف: "لقد اتخذ رئيسنا (دونالد ترامب) قراره في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية ولكنه أيضا اوضح انه يؤمن بأن قراره هو في صالح السلام" ودعا الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات !!

وقال بنس مخاطبا الحكومة "الإسرائيلية" : "تقدر الولايات المتحدة الأمريكية اعلان حكومتكم استعدادها لاستئناف المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية، واليوم نحن نحث القيادة الفلسطينية بقوة للعودة إلى الطاولة، فالسلام يمكن أن يأتي فقط من خلال الحوار".

وأشار في هذا الصدد إلى أن " الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق سلام دائم بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين" وقال : " اعلم أن السلام ممكن". وكرر بنس في خطابه أكثر من مرة أن " القدس عاصمة إسرائيل".

وقال: "نحن نقف إلى جانب "إسرائيل" لأن قضيتكم هي قضيتنا، مبادئكم هي مبادئنا، نحن نقف إلى جانب "إسرائيل" لأن هذا هو ما فعلته "إسرائيل" دوما".