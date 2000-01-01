أزالت سلطات ميانمار اليوم الاثنين مسجدا تاريخيا في مدينة منغدو ضمن حملتها الممنهجة لإزالة الآثار الإسلامية من المنطقة والمستمرة منذ عدة سنوات .

وقال مراسل وكالة أنباء أراكان : إن المسجد الواقع في قرية دارغه يعود تاريخه إلى عشرات السنوات وقد أزالته السلطات بشكل كامل على الرغم من أن المسجد قديم وأعيد ترميمه بالاسمنت والطوب على خلاف المباني في القرية التي غالبا ما تكون من القش وأعواد شجر البامبو .

وأفاد ناشط روهنغي أن المسجد بناه جده الثالث مشيرا إلى أن المسجد لا يقل عمره عن 100 سنة وهو ما يعني أن بناءه كان قبل الاستعمار البريطاني .

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المساجد التاريخية والتي تصلت في بعض الأحيان لمئات السنوات أزيلت من قبل السلطات أثناء الحملة العسكرية التي شنتها قوات الجيش والشرطة منذ أغسطس الماضي .