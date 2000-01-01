طالبت بنغلادش بسرعة إعادة مسلمي الروهنغيا إلى ولاية أراكان في ميانمار، معربة عن حرصها على رؤية مدى التقدم الذى تم إحرازه حتى الآن في هذا الصدد، في الوقت الذي تمر فيه بنغلادش وميانمار بالمرحلة النهائية من بدء عملية إعادة مسلمي الروهنغيا إلى وطنهم.

وذكرت وكالة أنباء (يونايتد نيوز أوف بنغلادش) البنغالية اليوم الاثنين أن السفير البنغالي لدى يانغون زار – قبل شهور قليلة – مع مبعوثين من أربع دول متاخمة لميانمار (وهى الصين والهند وتايلاند ولاوس)، ولاية أراكان التي فر منها آلاف المسلمين من الروهنغيا واحتجزوا في منطقة بازار في كوكس بسبب الفظائع التي ترتكبها قوات أمن ميانمار.

وقال مسؤول بنغالي : “إن بنغلادش تريد أن تدعوها ميانمار – مرة أخرى – لتشهد مدى التقدم المحرز”، مضيفا أنه من المحتمل أن يزور وزير الخارجية البنغالي أبو الحسن محمود علي ولاية (أراكان) في المستقبل القريب.

وكان وزير الخارجية قد اقترح إشراك الاتحاد الأوروبي في هذا الأمر حتى يتمكن سفراء دول الاتحاد الأوروبي في ميانمار من رؤية مدى التقدم في ولاية أراكان.