كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق عن انتهائها من صياغة مشروع قانون يتيح النظر في جرائم الحرب أمام محاكم البلاد.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، إن "المفوضية قدمت مشروع القانون للحكومة التي بدورها أرسلته لمجلس الشورى لتدقيقه"، متوقعا وصوله للبرلمان منتصف الشهر المقبل لمناقشته وإقراره.

وأوضح الغراوي أن مشروع القانون الجديد سيفتح المجال أمام القضاء العراقي للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وأشار إلى أن القانون، حال إقراره، سيتيح استحداث محكمة مختصة للنظر في قضايا جرائم الحرب.

وذكر أن المشروع ينص على "عقوبات حقيقية تتلائم مع مثل هذه الجرائم، كما يضع التزامات على الحكومة العراقية في موضوع ملاحقة ومتابعة المجرمين وجمع الوثائق والأدلة القانونية والإفادات لضمان محاكمات عادلة".

و يواجه "الحشد الشعبي" (قوات شيعية موالية للحكومة) والجيش العراقي اتهامات متكررة بارتكاب انتهاكات ضد أهل السنة خلال المعارك مع تنظيم "داعش".