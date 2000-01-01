تعرض مسجدان في ألمانيا، ليلة الأحد- الاثنين، لهجمات بالحجارة وكتابة عبارات تحمل تهديدات.

وقد قع الاعتداء الأول على "المسجد الأخضر" بمدينة ميندان بولاية شمال الراين وستفاليا.

ووقع الاعتداء الثاني على مسجد "أيوب سلطان" بمدينة لايبزيغ بولاية ساكسونيا.

وقال صباح الدين جغدم، رئيس جمعية "المسجد الأخضر" في مدينة ميندان، إن كاميرات المراقبة في المسجد التقطت صور 4 مجهولين ملثمين، وهم يعتدون على المسجد.

وأوضح جيغدم، أن المجهولين رشقوا جدار جمعية المسجد، بالحجارة والدهان، وكتبوا عليه عبارتي "عفرين" و"انتقام".

من جانبها، أطلقت شرطة المدينة تحقيقا حول الاعتداء للقبض على المعتدين.

من جانبه، قال رئيس جمعية مسجد "أيوب سلطان" في مدينة لايبزيغ، عمر مومجو، إن الاعتداء وقع على المسجد في ساعة متأخرة من ليلة الأحد ـ الاثنين.

وأوضح مومجو أن قرابة 4 أشخاص نفذوا الاعتداء، عبر كتابة أسماء المنظمة الإرهابية "بي كا كا" وذراعها في سوريا "ب ي د" والتشكيلين التابعين للأخيرة "ي ب ك" و"ي ب ج"، على جدار المسجد. وبين أن الشرطة فتحت تحقيقا بشأن الأمر.