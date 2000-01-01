واصلت القوات التركية، لليوم الثالث على التوالي، عملية غصن الزيتون بقصفها وحدات الحماية الكردية في عفرين السورية.

كما سيطر الجيش السوري الحر على 11 نقطة في عفرين، أما القوات الكردية فأعادت نشر عناصرها خارج المناطق التي خسرتها في شمال سوريا.

يأتي ذلك في وقت ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اجتماعا أمنيا في المجمع الرئاسي بحضور كبار المسؤوليين المعنيين، للاطلاع على تطورات عملية "غص الزيتون"، التي أطلقتها تركيا لتطهير منطقة عفرين، شمالي سوريا، من التنظيمات الكردية المسلحة.

وشارك في الاجتماع المغلق، رئيس الوزراء بن علي يلدريم، ونائباه بكر بوزداغ ورجب أقداغ، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو.

كما حضر الاجتماع وزير الدفاع نور الدين جانيكلي، ورئيس الأركان خلوصي أكار، ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان.

وأطلع المسؤولون الرئيس التركي على آخر المستجدات بخصوص عملية غصن الزيتون.