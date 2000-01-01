اقتحم المتمردون الحوثيون مدرسة الخنساء بمديرية يريم في محافظة إب واعتدوا على الطالبات والمدرسات.

من جهة أخرى, ضبطت الجهات الأمنية في مأرب كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة كانت في طريقها للحوثيين.

إلى ذلك, أصدرت ميليشيا الحوثي قراراً بوقف عمل 36 من المنظمات الإغاثية الدولية والعربية والمحلية العاملة في المجال الصحي، في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ووجه تعميم صادر عن القيادي الحوثي والذي عينته الميليشيات وكيلا لوزارة الصحة، عبدالعزيز الديلمي، لعموم مكاتب الصحة في المديريات والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم، بمنع تحركات المنظمات الدولية الإغاثية المذكورة في التعميم وعددها 36 منظمة، مبرراً ذلك بأن تلك المنظمات لا تعمل تحت إشراف وزارة الصحة، وتعمل منفردة.

وألزم التعميم بمنع تحركات هذه المنظمات، حتى تشرف عليها وزارة الصحة (في حكومة الحوثيين) وترخص لها، وهو المبرر الذي تتخذه الميليشيا لنهب وتوجيه المساعدات والعمل الإغاثي، وحرمان المستحقين من الحصول عليها، وذلك لتمويل ما تسميه "المجهود الحربي".