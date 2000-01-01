طلب وزير العدل الدنماركي، سورن بابي بولسن، صباح اليوم الثلاثاء، من مواطنيه "الاعتياد على رؤية الجنود في الشوارع"، مبررا ذلك بأن "مخاطر الإرهاب لم تنخفض، بالرغم من أن تنظيم داعش يفقد أكثر فأكثر من قوته".

وقال بولسن لصحيفة "بيرلنغسكا" في كوبنهاغن: "لا مفر من حقيقة أننا لم ننقذ بتدمير داعش في سورية... هؤلاء بيننا في الدنمارك وأوروبا. وأقصد بهؤلاء الذين لا يريدون حياتنا ويرفضون مجتمعنا. ولهذا فعلى الشرطة والاستخبارات أن تقوم بدورها".

وناشد بولسن الناس "الاعتياد على أن تهديد الإرهاب جزء من اليوميات، حيث انتشار الكتل الإسمنتية لمنع هجمات السيارات من دهس التجمعات في بعض المناطق، وأيضاً صورة الجيش في بعض شوارعنا".

وكان جهاز مكافحة التجسس الدنماركي أشار، في ديسمبر المنصرم، إلى ثلاثة أخطار رئيسية على أمن البلد. فإلى جانب خطر "الهجمات الإلكترونية"، يأتي "الخطر من روسيا"، و"خطر الإرهاب".