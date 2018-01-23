أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، بعض النقاط الواقعة على الحدود مع سوريا في قضاء قرقخان، بولاية هطاي جنوبي البلاد، "منطقة أمنية خاصة" لمدة 15 يومًا.

وقالت "قائمقامية" القضاء، في بيان لها اليوم الثلاثاء: إن القرار جاء بأمر من ولاية هطاي، حيث أوضح أنه بموجب القرار يحظر دخول الأشخاص والعربات إلى المنطقة، باستثناء القاطنين فيها ومركباتهم الخاصة، وذلك اعتبارا من الساعة 08.00 بالتوقيت المحلي (05.00 تغ) من غد الأربعاء، وحتى الساعة 08.00 بتاريخ 7 فبراير المقبل.

وبموجب القرار؛ فإنه يحظر دخور الصحفيين والعاملين في الوسائل الإعلامية إلى المناطق التي تم إعلانها منطقة أمنية خاصة، خلال المدة المحددة، أو التقاط مشاهد منها أو إجراء حوارات وبث منها خلال تلك الفترة.

من جانب آخر، عبرت قوة من الوحدات الخاصة بالجيش التركي، اليوم الثلاثاء، الحدود السورية، متوجهة إلى منطقة "عفرين"، شمالي سوريا، في إطار عملية "غصن الزيتون".

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن دبابات ومدرعات مصفحة تحمل أفرادًا من وحدات النخبة، عبرت الحدود مع سوريا باتجاه عفرين.

وأضاف أن الدبابات والوحدات الحدودية تنتظر على أهبة الاستعداد على الحدود بين البلدين.

وتتواصل عملية "غصن الزيتون" في يومها الرابع على التوالي، مستهدفة إرهابيي تنظيمي "ب ي د" و"داعش" في المنطقة المحاذية للحدود مع تركيا.

وأكد الجيش التركي أن ضرباته تستهدف المواقع العسكرية للتنظيمين، مع الحرص على عدم إلحاق أضرار بالمدنيين.