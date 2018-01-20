اعترفت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن مواطنين أمريكيين قُتلوا أو أصيبوا بجروح، في الهجوم الذي استهدف فندقًا بالعاصمة الأفغانية كابل، السبت، وتبنته حركة "طالبان".

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن "عدة مواطنين أمريكيين قتلوا وأصيبوا في حصار طالبان، الذي استمر 13 ساعة لفندق فاخر في العاصمة كابل"، حسب وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية.

ولم تحدد الخارجية الأمريكية في بيانها عدد قتلى أو جرحى رعايا بلادها في ذلك الهجوم. واكتفت بالقول: "احترامًا لأهالي الضحايا، لن نقدم مزيدًا من التعليقات".

واقتحم مسلحون من "طالبان"، السبت الماضي، فندق "إنتركونتيننتال" بكابل، في عملية استمرت 17 ساعة، وأسفرت عن مقتل 22 شخصًا، بينهم أجانب، حسب إحصاءات رسمية. فيما أفادت وسائل إعلام أفغانية، بينها قناة "طلوع نيوز"، بأن العملية أسفرت عن مقتل 43 شخصًا على الأقل.

وأمس الأول الأحد، قال مسؤولون أفغان، إن 11 من بين 14 أجنبيًا قتلوا في الهجوم، كانوا يعملون لصالح شركة الطيران الأفغانية الخاصة (كام إير).

كما أعلنت الخارجية الأوكرانية، مساء الأحد، مقتل 6 من مواطنيها في هجوم "طالبان".