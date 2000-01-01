قرر أرتور فاغنر، عضو المكتب التنفيذي لحزب "البديل لأجل ألمانيا" اليميني المتطرف في ولاية براندنبورغ، اعتناق الإسلام، واستقال من منصبه.

وذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية الخاصة، اليوم الثلاثاء، أن فاغنر تحول إلى الإسلام قبل أيام، واستقال من منصبه في حزب "البديل".

وأشارت إلى أن فاغنر (48 عاما) رفض التعليق للصحفيين حول تحوله للإسلام، واصفا القرار بـ"المسألة الشخصية".

ونقلت الصحيفة عن اندرياس كالبيتس، رئيس حزب "البديل" في ولاية براندنبورغ قوله: "فاغنر استقال من المكتب التنفيذي للحزب في براندنبورغ في 11 يناير/كانون الثاني الجاري لأسباب شخصية".

وتابع "لم نكن نعرف في حينه أن الاستقالة بسبب تحوله للإسلام".

وأكد دانيال فريزه، المتحدث باسم الحزب في ولاية براندنبورغ، اليوم، "اعتناق فاغنر للإسلام".

وتابع "ليس لدينا مشكلة في تحول فاغنر للإسلام، فالبديل يضم مجموعات تعمل على حماية مصالح المسلمين والمسيحيين"، على حد زعمه.

ويتبنى حزب "البديل" خطاباً سياسياً معادياً للإسلام والهجرة والاتحاد الأوروبي.