تدرس لجنة برلمانية، الأسبوع القادم، إمكانية طرح مشروع قانون الأذان، للتصويت بالقراءة الأولى في البرلمان "الإسرائيلي" (الكنيست)، بعد أن كان قد نال الموافقة بالقراءة التمهيدية، بداية العام الماضي.

وقالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الأربعاء: إن لجنة "الدستور والقانون"، البرلمانية، ستبحث طرح مشروع القانون للتصويت بالقراءة الأولى.

ويلزم أي مشروع قانون المرور بـ 3 قراءات (تمهيدية، وأولى، وثانية)، قبل أن يصبح قانونًا ناجزًا.

وينص مشروع القانون على منع استخدام مكبرات الصوت في الفترة ما بين 11 ليلا و 7 صباحا.

وكان مسؤولون ونشطاء فلسطينيون ومشرعون عرب، قد قالوا إن القانون يستهدف أذان الفجر، مؤكدين على رفضهم له.

وكان الكنيست قد صادق بالقراءة التمهيدية، على مشروع القانون في شهر مارس 2017 ولكن منذ ذلك الحين لم يطرح للنقاش مجددا.

ويحظى مشروع القانون بدعم أحزاب الائتلاف الحكومي، الذي يقوده رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.