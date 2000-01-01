كشفت الشرطة الباكستانية عن تفاصيل مثيرة حول قاتل ومغتصب الطفلة "زينب الأنصاري"، والذي ألقتِ القبض عليه بعد أسبوعين من العثور على جثتها التي تعرَّضت للتنكيل، قبل أن تفارق الحياة.

وبحضور والد الطفلة، أعلن رئيس حكومة إقليم البنجاب شهباز شريف اسم القاتل رسمياً، وذلك بعد أن "أجرت أجهزة الأمن 1150 فحصاً للحمض النووي لعدد من الأشخاص حتى تمكنوا من التوصل للمجرم الحقيقي".

وقالت الشرطة إن الجاني يدعى (عمران علي)، ويبلغ من العمر 24 عاماً، ويقيم في نفس الحي الذي تسكن فيه أسرة الطفلة زينب، وقد أقرّ بجريمته.

وكشفت الشرطة أن فحص الحمض النووي كشف أن الجاني له 7 جرائم سابقة مماثلة بحق طفلات قاصرات، وتتراوح أعمارهن بين 4 و9 سنوات، منذ عام 2015.

ومن التفاصيل المثيرة أيضاً في قصة القبض على عمران، أنه تمكّن من التغطية على جريمته عدة مرات، على الرغم من اعتقاله ضمن عشرات المشتبه بهم في القضية، وكان يتم الإفراج عنه لعدم وجود أي دليل ضده.

الأغرب من ذلك كله، أن الجاني شارك في الاحتجاج على مقتل زينب، كما أنه أدى صلاة الجنازة عليها، ما أدى لإزالة أي شكوك قد تدور حول قيامه بالجريمة، وفقاً لشهود عيان.

ولم يكتف عمران بهذا، بل قام بالسفر لمدينة مجاورة، وحاول أن يغير من مظهره، فقام بحلق شعره، بعد أن نشرت الشرطة الباكستانية عدة مقاطع فيديو إضافة لصور للمشتبه به بتنفيذ الجريمة.

لكن مجريات التحقيق والمعلومات المتوفرة لدى الشرطة، جعلت كل خططه فاشلة، وعادت الشكوك تراود المحققين ضده مجدداً، إلى أن تم اعتقاله مرة أخرى، وتم إجراء فحص الحمض النووي له، ما أظهر تطابقاً مع العينات التي تم جمعها من مسرح الجريمة.