قصفت المدفعية التركية مساء اليوم الأربعاء، أهدافا للمليشيات الكردية "ب ي د/ بي كا كا" في منطقة عفرين السورية، ردا على استهدافها مركز ولاية كليس (جنوب) بقذيفتين أصابت إحداهما مسجدا.

وذكرت وكالة الأناضول أن المدفعية التركية المتمركزة في الوحدات العسكرية على الحدود السورية، قصفت أهدافا للمليشيات الكردية بعد أن تم تحديدها بواسطة أجهزة كشف راداري.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أنه تم الرد على القصف بالمثل، وتدمير الأهداف التي تم تحديدها، فيما سمعت أصوات القصف المدفعي من مركز كليس.

في غضون ذلك، أعلن والي كليس التركية، محمد تكين أرسلان، وفاة جريح أصيب بقصف المسجد الواقع بمركز الولاية.

وقال "تكين أرسلان"، إنه تم قصف مركز الولاية، المحاذية للحدود مع سوريا، جنوبي البلاد، بقذيفتين، أصابت إحداهما مسجد "جالق"، أثناء صلاة العشاء.

وأشار أرسلان، إلى أن 8 مصلين، من أصل 15 كانوا في المسجد أثناء الصلاة، أصيبوا نتيجة القصف، حالة 6 منهم جيدة، فيما توفي أحد الشخصين اللذين كانت إصابتهما حرجة.

وتابع أن القذيفة الثانية أصابت منزلًا قرب المسجد، وأدت إلى إصابة 5 أشخاص بشكل طفيف.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه عملية "غصن الزيتون" التي أطلقها الجيش التركي، السبت الماضي، بهدف إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة والقضاء على إرهابيي "بي كا كا/ب ي د-ي ب ك" و"داعش" في عفرين، وإنقاذ سكان المنطقة من قمع الإرهابيين.