شهدت مدينة عدن، جنوبي اليمن، عملية اغتيال جديدة ضمن سلسلة من الاغتيالات الغامضة التي تستهدف الدعاة في العاصم المؤقتة.

فقد أقدم مسلحون مجهولون، على اغتيال إمام وخطيب إمام وخطيب جامع الرحمة، الشيخ عارف الصبيحي، في منطقة المنصورة بعدن.

وأفادت مصادر محلية، مساء الأربعاء، بأن الشيخ عارف الصبيحي، نُقل على إثر إصابته برصاص مسلحين مجهولين، إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الجريمة، على غرار حوادث الاغتيال المشابهة التي شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة.

وشهدت مدينة عدن اليمنية، خلال العامين الأخيرين، سلسلة اغتيالات طاولت دعاة وأئمة مساجد، من دون أن تُعرف دوافع التصفيات.