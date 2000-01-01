قضت محكمة أمريكية على طبيب أمريكي بالسجن لما يقرب من قرنين من الزمان بعد أن ثبت اعتداؤه جنسيا على مئات الفتيات لمدة 17 عاما .

"لورانس نصار" أو “الطبيب الذئب” عاقبته محكمة أميركية بالسجن لفترة استثنائية بعد ثبوت اعتدائه جنسيا على عدد كبير من لاعبات منتخبات الجمباز الأميركيات. وأعلنت القاضية روزماري أكويلينا حكما بسجن نصار لمدة 175 عاما، جراء ما اقترفه من جرائم.

وصدر الحكم بعد الاستماع إلى أكثر من 150 شهادة من فتيات وقعن ضحايا لنصار، تحدثن للمحكمة عن تعرضهن لاعتداءات جنسية من قبل الطبيب.

وكان نصار الذي اعترف بعشر حالات اعتداء جنسي قد طلب قبل النطق بالحكم الصفح من الضحايا، مؤكداً أنه لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن عمق الأسف الذي يشعر به.

وامتدت المحاكمة التي بدأت الثلاثاء الماضي واستُمع خلالها لشهادة 88 ضحية، لمدة سبعة أيام بعد أن تقدمت عشرات الأطفال والسيدات لمواجهة نصار بأقوالهن.

وعمل لورانس نصار خلال الفترة ما بين 1980 إلى 2015 أي لمدة 35 عاما في برنامج الألعاب الأولمبية الأمريكي. وطردته الهيئة القومية للرياضة من العمل 2015.

وفي تلاوتها للحكم قالت القاضية روزماري أكويلينا : إن إقرار نصار بالاعتداء كان “دقيقا ومحسوبا ومتلاعبا وملتويا ودنيئا”.

وأضافت “أنه لشرف وامتياز أن أحكم عليك، أنت لا تستحق المشي خارج السجن مرة أخرى.. لقد وقعت للتو مذكرة الوفاة الخاصة بك”.

واعترف الطبيب الرياضي السابق بالاعتداء الجنسي على إناث خلال الفترة ما بين 1998 و2015، كما حكم عليه بالسجن لمدة 60 عاما بتهمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية.