ألمح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى إمكانية تنفيذ تركيا عمليات أخرى في منبج وشرقي نهر الفرات بسوريا مستقبلاً على غرار عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لقناة (فرانس 24)، على هامش اجتماع لوزراء الخارجية تحت عنوان "شراكة دولية لمكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب" في باريس، حول عملية "غصن الزيتون" التي أطلقتها القوات المسلحة التركية بالتعاون مع الجيش السوري الحر في عفرين.

وقال جاويش أوغلو : "نستهدف التنظيمات الإرهابية في منطقة عفرين حالياً عبر عملية غصن الزيتون، ويمكن أن نطلق عمليات مستقبلًا في منبج وشرقي الفرات، فالولايات المتحدة الأمريكية أعطتنا الكثير من الوعود ولم تف بها، وهو ما ذكرته بشكل واضح أثناء لقاء نظيري الأمريكي ريكس تيلرسون" .

وكان وزير الخارجية التركي قال في وقت سابق : إنّ نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون اقترح عليه خلال لقائه به في العاصمة الفرنسية "باريس" إنشاء خط أمني بامتداد 30 كم في سوريا.

وبحسب ما أوردته صحيفة "NTV" قال وزير الخارجية الأمريكي لجاويش أوغلو خلال لقائهما الثنائي في باريس: "في الواقع كنا نفكر بخط أمني بامتداد 10 كم، ولكن يبدو أنّ ذلك لن يقلّص من المخاوف الأمنية التركية".

وتابع تيلرسون وفقا للصحيفة ذاتها: نقترح بإنشاء خط أمني بامتداد 30 كم، فهذا الامتداد وحده يكفل بتقليص مخاوفكم، فليكن خطا أمنيا من البداية حتى النهاية، ما نعنيه بالخط الأمني هو ألا تكون تركيا هدفا للهجمات الإرهابية".