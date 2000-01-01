قال تجمّع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن القطاع يعد منطقة "منكوبة إنسانياً".

وقال أحمد الكرد، منسق التجمّع (غير حكومي)، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة: " نُعلن عن انطلاق حملة انقذوا غزة، لتحريك العالم لتوفير الاحتياجات الأساسية لما يزيد عن مليوني مُحاصر بغزة".

وطالب المؤسسات الإغاثية العربية والإسلامية والدولية، بالتحرك العاجل "لإنقاذ سكان قطاع غزة من الأوضاع المعيشية المتدهورة".

وقال الكرد إن استمرار فرض الحصار الصهيوني على القطاع للعام الـ(11) على التوالي أدى إلى رفع نسبة الفقر في غزة حيث بلغت حوالي 80%، منهم 65% تحت خط "الفقر المدقع". كما تسبب الحصار في ارتفاع نسبة البطالة حيث وصلت إلى 50%.

وأوضح أن أكثر من مليون فلسطيني يعيش في قطاع غزة يعتمد على "المساعدات الإغاثية العاجلة"، بسبب الفقر.

وحذّر من تداعيات توقّف المساعدات التي يقدّمها برنامج الأغذية العالمي (WFP)؛ متوقعاً أن يتسبب ذلك في تدهور أوضاع 60 ألف عائلة مستفيدة من تلك المساعدات.