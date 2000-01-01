أكملت المعارضة السورية عملية عسكرية ضد مناطق خاضعة لسيطرة قوات الأسد في منطقة "بايربوجاق" (جبل التركمان) بريف محافظة اللاذقية، شمال غربي البلاد.

وقال قائد كتيبة "جبل الإسلام"، زاهر أبو أسامة، إنهم بدأوا عملية في وقت سابق، في قرية "الصراف" ردًا على هجمات روسيا والنظام على إدلب.

وأضاف أنه قتل خلال العملية 20 عنصرا من قوات النظام، وأصيب 19 آخرون بجروح. وأكد أبو أسامة أنهم كقوة معارضة للنظام نفذوا هجوما على 4 نقاط خاضعة لسيطرة النظام في منطقتي "قابي قايا"، و"الفيلا"، مشيرا إلى أنهم سيطروا على المعدات العسكرية في المناطق المذكورة، وقاموا بهدم الخيام التي كان يستخدمها عناصر النظام.

تجدر الإشارة إلى أن قرى "بايربوجاق"، الواقعة شمالي اللاذقية، تعرضت لهجوم من قبل النظام وداعميه في 2016.

وفي آواخر العام نفسه سيطرت قوات النظام على 80% من المنطقة ذات الغالبية التركمانية، بفعل الدعم الجوي لروسيا، فيما تواصل المعارضة، التي تسيطر على 6 قرى فقط، وعدة مزارع، نضالها ضد النظام السوري.