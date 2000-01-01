عرض سكان في مدينة جرادة شرقي المغرب، منازلهم ومتاجرهم للبيع، في شكل احتجاجي جديد يأتي ضمن فعاليات تطالب منذ نحو شهر بتنمية المدينة.

وتشهد جرادة، فعاليات احتجاجية متقطعة منذ 22 ديسمبر 2017، تطالب بتحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك عقب مصرع شابين شقيقين في انهيار منجم للفحم الحجري.

وأوضح الناشط الحقوقي، عبد المولى الغزيلي، أن عددا من سكان جرادة، أقدموا على تعليق لافتات تظهر عرض منازلهم للبيع، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم بتنمية المدينة.

وقال الغزيلي، إنه على الرغم من لقاءات السكان مع بعض المسؤولين، إلا أن المدينة لم تستفد من أية مشروعات.

وأشار إلى أن السكان سينظّمون وقفات، ومسيرات احتجاجية جديدة للمطالبة بتنمية المدينة.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للافتات مكتوب عليها "منزل للبيع" و"متجر للبيع".