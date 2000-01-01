قال نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، إنه لا يمكن حل مشكلات منطقة الشرق الأوسط عبر رسم حدود جديدة.

جاء ذلك في كلمة له، خلال جلسة تحت عنوان "البحث عن توازن جديد في الشرق الأوسط"؛ ضمن أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمنتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، بسويسرا.

واعتبر شيمشك، أن تحقيق الاستقرار والرخاء في منطقة الشرق الأوسط، يجلب النفع لكل دول العالم.

وأشار إلى أهمية حل مشكلات الشرق الأوسط عبر الحوار، والتصدي لكل أنواع الإرهاب.

وأضاف: "لا يمكننا تشجيع مجموعات عرقية مثلما نشجع نادي كرة القدم".

وتطرّق إلى السياسات الأمريكية في الشرط الأوسط، قائلا: أحيانًا نعاني من صعوبة فهم أصدقائنا، هناك تواصل، ولكن في الوقت ذاته هناك تناقضات أيضًا على الأرض".

وتابع: "أمريكا فضلت منظمة إرهابية على أخرى من أجل محاربة داعش، ينبغي تفهم مخاوفنا".