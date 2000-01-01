قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إنّ السلطات اليونانية توقف 54 طفلا لاجئًا بمقرات للشرطة، في "ظروف معيشية مُزرية".

وأوضحت المنظمة، في بيان، أنّ جُلّ هؤلاء الأطفال بعيدون عن ذويهم، وقد تقدموا بطلبات لجوء إلى اليونان، محذّرة من تعرضهم لمعاملة سيئة من قبل أفراد الشرطة، أو فتيان آخرين موقوفين في نفس المقرات.

كما حذّرت المنظمة من إمكانية إصابة الأطفال الموقوفين بأمراض نفسية، ودعت إلى توفير الخدمات الصحية والتأهيل النفسي لهم.

وأشارت إلى أنّ عدد الأطفال القادمين إلى اليونان، دون ذويهم، بلغ 3 آلاف و350 طفلاً، حتى نهاية العام الماضي، 2017.