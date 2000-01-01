استنكرت وزارة الخارجية الباكستانية الضربة التي شنتها الولايات المتحدة داخل أراضيها, مشيرة إلى أن الهجوم استهدف مخيما للاجئين الأفغان.

وأفاد مسؤولون أن الضربة وقعت على بعد أكثر من 50 كلم من الحدود الأفغانية في ماموزاي في منطقة كرام القبلية.

ولا يزال يعيش نحو 1.4 مليون لاجئ أفغاني في باكستان، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتقول تقديرات غير رسمية أن 700 ألف لاجئ إضافي موجودون في البلاد من دون مستندات.

وبعد تجميد واشنطن هذا الشهر مساعداتها التي تقارب الملياري دولار إلى باكستان، حددت السلطات الباكستانية يوم 31 يناير موعدا أقصى لعودة اللاجئين إلى أفغانستان بعد أن أرجأته مرارا.

وتصاعد التوتر بين باكستان والولايات المتحدة، على خلفية اتهامات وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى إسلام أباد بتوفير "ملاذ آمن للإرهابيين الذين تصطادهم الولايات المتحدة في أفغانستان"، وهو ما تنفيه باكستان بشدة.