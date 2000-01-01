أعلن السودان، رسمياً، عن تحذيره لمواطنيه من السفر إلى ليبيا، وذلك بعد استدعائه القائم بالأعمال الليبي بالخرطوم على خلفية تعرض عمالة سودانية للتعذيب على يد مهربي البشر.

وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، خلال بيان لوزارته، إنه ينصح مواطني بلده بعدم السفر بصورة غير شرعية إلى ليبيا، واتباع الطرق الرسمية.

واستضاف البرلمان السوداني في جلسة مغلقة وزير الخارجية لمناقشة قضية تعذيب عمالة سودانية في ليبيا.

وكشف غندور أن "تحرير السودانيين تم بجهد مشترك بين وزارة الخارجية وجهاز الأمن والمخابرات، والدفاع والداخلية، وبعثتي السودان في طرابلس وبنغازي".

أما نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، متوكل التيجاني، فقد أكد على ضرورة عدم ذهاب السودانيين إلى ليبيا إلا بطرق رسمية والحد من الهجرة غير الشرعية، معلناً عن إطلاق البرلمان حملة من خلال نوابه في مناطقهم لتوعية المواطنين بمخاطر سلوك الهجرة غير النظامية، بالإضافة لمعالجة أسباب الهجرة كالفقر والبطالة وغيرهما.