حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التنصل من تغريدة مسيئة للمسلمين كان قد أعاد نشرها مؤخرًا نقلا قيادية في جماعة يمينية متطرفة في بريطانيا، زاعمًا أنه "لم يكن يعلم شيئا عن الجماعة".

وفي نوفمبر الماضي، أثار ترامب غضبا في بريطانيا، عندما أعاد نشر مقاطع مصورة معادية للمسلمين ودخل في جدل علني مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي انتقدته بسبب ما فعله. ونشر ترامب المقاطع نقلا عن قيادية في جماعة "بريطانيا أولًا" اليمينية المتطرفة المعادية للمسلمين.

وقال ترامب، في حديث لبرنامج "غود مورنينغ بريتن" على قناة "ITV" البريطانية: إنه لم يكن يقصد أي إساءة لبريطانيا بإعادة نشر مقاطع مصورة مناهضة للمسلمين، مبديا استعداده للاعتذار إذا كان هؤلاء الأشخاص عنصريين.

وادعى أنه "أقل شخص عنصري يمكن مقابلته، وأن إعادة نشر المقاطع في حسابه على تويتر لم تكن نوعا من التأييد لجماعة "بريطانيا أولًا".

وخلال حواره مع الصحفي بيرس مورغان، قال الرئيس الأمريكي "إذا كنت تقول أنهم أشخاص رهيبون وعنصريون، فسأعتذر بالتأكيد إذا رغبتم في ذلك".