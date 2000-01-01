لوّحت تركيا بتوسيع نطاق عملية "غصن الزيتون" من شمال غربي سوريا إلى حدود العراق شرقا، متعهدةً بشل وحدات حماية الشعب الكردية خلال وقت قصير.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -في كلمة ألقاها اليوم الجمعة في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة-: إن القوات التركية ستتحرك من عفرين شرقا إلى مدينة منبج بريف حلب الشرقي وصولا إلى مناطق سيطرة الأكراد في محافظتي الرقة والحسكة، مؤكدا تواصل العملية العسكرية التركية في سوريا "حتى القضاء على آخر إرهابي، وحتى تصبح المنطقة آمنة لأصحابها الأصليين".

وفي إشارة إلى معارضة واشنطن تدخلا عسكريا تركيًّا لطرد المسلحين الأكراد من مدينة منبج الواقعة غرب نهر الفرات؛ قال الرئيس التركي إن قواته ستطهر المدينة ممن وصفهم بالإرهابيين، مضيفا أن هذا الأمر يجب ألا يزعج أحدا.

وكانت واشنطن حذرت أنقرة من أن التدخل في منبج قد يتسبب في اشتباك بين القوات الأميركية الموجودة فيها وبين القوات التركية، وردت تركيا بدعوة الأميركيين إلى إخراج جنودهم من المنطقة.

وفي ما يخص العملية العسكرية الجارية منذ أسبوع في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، أشاد أردوغان بما حققته رغم ما وصفها بالظروف الجوية السيئة والمنطقة الجغرافية الصعبة.

وأكد أن العملية كانت ستنتهي في بضعة أيام لو استخدمت تركيا ما لديها من قوة، مشددا على حرص بلاده على سلامة المدنيين السوريين والجنود الأتراك. وفي الوقت نفسه كرر أردوغان انتقاد واشنطن لتسليحها الوحدات الكردية، وتحدث عن خمسة آلاف شاحنة نقلت لهم الأسلحة.

وكان الرئيس التركي زار أمس مقر إدارة عملية غصن الزيتون في ولاية هاتاي على الحدود مع سوريا، وتعهد بمواصلتها حتى تحقيق أهدافها.