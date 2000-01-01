أكدت وزارة الداخلية اللبنانية، اليوم الجمعة، تورط استخبارات الاحتلال الصهيوني في تفجير استهدف مسؤولا فلسطينيًّا في مدينة صيدا بجنوب البلاد قبل نحو أسبوعين.

وفي 14 يناير الجاري، أصيب الفلسطيني محمد حمدان بجروح جراء تفجير سيارته بعبوة ناسفة في مدينة صيدا في جنوب لبنان.

وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق في بيان الجمعة أن "شعبة المعلومات أنهت التحقيق وأصبح لديها سيناريو كامل بالوقائع والأسماء والأدوار في التحقيق"، مشيراً إلى تمكنها "من استعادة أحد الضالعين الأساسيين في الجريمة والذي اعترف بأنه مكلف من قبل الاستخبارات الإسرائيلية".

وأشار البيان إلى أنه تم ضبط "وسائل اتصال متطورة للغاية في منزله ومراسلات بينه وبين مشغليه".

ويوصف "حمدان" بأنه مسؤولا في حركةحماس، لكنه ليس من الوجوه السياسية للحركة وليس معروفاً إعلامياً. وكانت حركة حماس أعلنت بعد وقوع التفجير أن "المؤشرات الأولية تميل إلى وجود أصابع صهيونية خلف هذا العمل الإجرامي".

ونجم التفجير وفق الجيش اللبناني عن "عبوة ناسفة زنتها حوالى 500 غرام من المواد المتفجرة، داخلها كمية من الكرات الحديدية".