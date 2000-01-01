كشف المندوب 'الإسرائيلي' لدى الأمم المتحدة (داني دانون) أمام مجلس الأمن الدولي، عن وجود 82 ألف مقاتل تحت إمرة إيران فوق الأراضي السورية.

وأوضح دانون أن إيران تملك 3000 عنصر من ميليشيا "الحرس الثوري" الإيراني و9 آلاف مقاتل من ميليشيا "حزب الله"، ونحو 10 آلاف مقاتل من ميليشيات قامت بتجنيدها من نواحي الشرق الأوسط (العراق، أفغانستان، باكستان).

وأضاف أن طهران تسيطر وتقود 60 ألف جندي سوري محلي ينتشرون في سوريا، بحسب قوله الذي نقله موقع "24i" 'الإسرائيلي'.

وتابع الدبلوماسي الصهيوني: "اليوم يوجد 82 ألف مقاتل تحت إمرة إيران في الأراضي السورية"، معتبراً أنها بذلك حولت سوريا إلى "أكبر معسكر في العالم"، وأكد أن "التهديد الايراني يتزايد".

ورأى أنه يتوجب على مجلس الأمن أن يتخذ عملا معينا ضد إيران وخطوات للحد من النفوذ الايراني في سوريا، وتساءل "لماذا تبني إيران المعسكرات لإيواء هؤلاء المقاتلين للمدى البعيد؟" وأردف "الهدف واضح فهي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في سوريا والمنطقة من جديد".