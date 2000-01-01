قال عدد من أفراد الجيش السوري الحر ، أن الجيش يقاتل في عفرين لإرجاع الناس إلى أراضيها وبيوتها التي تم تهجيرهم منها قسرا.

وقال "يوسف أحمد درباس"، القائد في الجيش الحر" نقاتل اليوم على نقاط التماس مع تنظيم "بي كا كا" الإرهابي".

وأضاف درباس والذي يرابط على خط جبهة أعزاز عفرين، " خرجنا في بداية الثورة للمطالبة بحريتنا وكرامتنا من النظام السوري، ثم قاتلنا داعش وطردناهم من الريف الشمالي والشرقي، ثم جاء تنظيم "بي كا كا"، واحتل قرانا وأراضينا وطرد أهالينا.. ".

ووجه درباس" رسالة إلى الشعب الكردي أنه شعبنا وأهلنا، لكننا نقاتل الأحزاب الإرهابية التي اغتصبت أرضنا، وسنستمر بالصمود حتى النصر".

من جانبه، أكد "أحمد مريمني"، المقاتل في الفيلق الثالث العمل على "إعادة السيطرة على منطقة عفرين وطرد تنظيم "ب ي د" الإرهابي منها، وطرد التنظيمات الانفصالية، وتخليص الشعب الكردي".