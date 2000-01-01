أعلنت المعارضة السورية مقاطعة مؤتمر سوتشي بشأن سوريا الذي تستضيفه روسيا الأسبوع المقبل.

وقال يحيى العريضي المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، الممثل الرئيسي للمعارضة في سوريا، في ختام يومين من محادثات السلام في فيينا إن المؤتمر "محاولة لتهميش" جهود الأمم المتحدة الحالية.

وأضاف العريضي "هذه الجولة من المحادثات، في فيينا، كان يجب أن تكون حاسمة، كاختبار للالتزام. ولكننا لم نجد أي التزام، كما أن الأمم المتحدة لم تلحظ أي التزام".

وعقدت الأمم المتحدة 9 جولات من محادثات بشأن سوريا ولكنها لم تحرز أي تقدم يذكر.

ويرى العريضي أن "هناك أمرا واضحا وهو وجود شخص ما يريد عرقلة العملية بأكملها وتهميش محادثات جنيف".