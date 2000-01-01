حذر وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون من أن روسيا قد تتسبب فِي “مَقْتَل آلاف مؤلفة” من الناس عبر تَعْطِيل البنية التحتية فِي بريطانيا.

وقال الوزير لصَحِيفَة الديلي تلغراف: إن موسكو كانت تتجسس على إمدادات الطاقة، التي إذا قطعت، قد تتسبب بـ “فوضى عارمة” فِي البلاد، وَشَدَّد على القول إنه “التهديد الفِعْلِي… الذي يواجه البلاد فِي هذه اللحظة”.

كما حذر رئيس أركان الجيش البريطاني، السير نيك كارتر، من أن بريطانيا تكافح مِنْ أَجْلِ البقاء فِي وتيرة واحدة متوازية مع القدرات الروسية فِي هذا المجال.

وتمد بريطانيا أربع وصلات تحت البحر لربطها بالطاقة الكهربائية مع القارة الأوروبية فضلاً عن أربع وصلات أُخْرَى لإمدادات الغاز إِلَى البلاد.

وقال ويليامسون، الذي عين وزيراً للدفاع فِي نوفمبر الماضي، إن روسيا ظلت تبحث عن أنواع تلك الوصلات، وستكون مستعدة للقيام بِفِعْلِ ستراه “أي أمة أُخْرَى غير مقبول مطلقاً”.

وقال للصَحِيفَة “الخطة بالنسبة للروس لن تكون بهبوط طائرات فِي الخليج الجنوبي فِي سكاربرو أو قبالة شاطئ برايتن”، مُشِيراً إِلَى أنهم بدلاً من ذلك سينظرون فِي كَيْفِيَّة إحداث الكثير من الأَذَى لبريطانيا.

وأَوْضَحَ أن ذلك يتم عبر “تدمير اقتصادها (بريطانيا)، تمزيق بنيتها التحتية، والتسبب فِي موت آلاف مؤلفة بالفعل، ولديهم بالفعل عنصر لخلق فوضى عارمة داخل البلاد”.