قصفت مروحية أمريكية كانت تؤمن الإسناد الجوي لقوة مقاتلة على الأرض، قرب الحدود مع سوريا، في محافظة الأنبار العراقية، موكبًا لمسئول عراقي محلي يرافقه عناصر من قوات الأمن ومليشيا الحشد العشائري؛ ما تسبب في سقوط 7 قتلى و11 جريحا.

وقال النقيب "أحمد الدليمي"، وهو ضابط في الشرطة العراقية، لوكالة الأناضول: إن "قوة مشتركة من الجيشين العراقي والأمريكي، نفذت عملية مداهمة لاعتقال عدد من المطلوبين في ناحية البغدادي (90 كم غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار)".

وأضاف الدليمي، أن "مدير ناحية البغدادي، شرحبيل العبيدي، ومدير شرطة الناحية، العقيد سلام العبيدي، ومعهما مدنيون وأفراد أمن، توجهوا إلى مكان تواجد تلك القوات، ولكنهم تعرضوا لقصف من قبل مروحية أمريكية كانت تساند القوات خلال العملية".

وأكد مقتل 7 أشخاص، بينهم مدنيون وعناصر أمن، وإصابة 11 آخرين، بينهم مدير الناحية ومدير شرطتها، إضافة إلى تدمير 3 سيارات كانت ضمن الموكب.

وأقرّت وزارة الدفاع العراقية وقوع القصف، وقالت في بيان إنها فتحت تحقيقًا حوله، مشيرة إلى أن قواتها كانت تجري عملية عسكرية في المنطقة بإسناد من التحالف الدولي، وأن ظهور تجمع لأفراد مسلحين، أثناء انسحابها إلى القاعدة، بدون تنسيق مسبق، قد يكون تسبب بتعرضهم للقصف.